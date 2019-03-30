Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года.

Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года.Телеведущая шокирована печальной новостью о кончине экс-главного редактора журнала "Коммерсант-Власть" Максима Ковальского. Ксения Собчак посвятила пост в своем Telegram-канале умершему журналисту.Журналист ушел из жизни 29 марта в возрасте 54 лет. По данным "Коммерсанта", мужчина ушел из жизни в 22:30. "Болезнь оказалась сильнее", – коротко сказано о причинах смерти Ковальского. По некоторым данным, он болел раком.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года, ви специальных