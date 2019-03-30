Последствия обрушения части фасада четырехэтажного многоквартирного жилого дома в Саратове сняли на видео. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а изучением обстоятельств ЧП уже занялись сотрудники Следственного комитета.

В субботу, 30 марта, на улице 50 Лет Октября в Саратове частично разрушился фасад четырехэтажного многоквартирного жилого дома № 71.Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел около 11 часов утра – обрушился фасад кирпичной кладки здания 1957 года постройки.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Был осуществлен поквартирный обход и эвакуация всех жильцов, для которых был организован пункт временного размещения."Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома", — подчеркнули в ведомстве.Правоохранители намерены дать юридическую оценку действиям лиц, ответственным за содержание дома, с которым случилось ЧП.