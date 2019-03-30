Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает командование войск США в зоне деэскалации Эт-Танф приехать 2 апреля в пункт пропуска Джлеб на совещание по ликвидации лагеря Рукбан. Об этом сообщил руководитель Центра генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге в субботу вечером.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает командование войск США в зоне деэскалации Эт-Танф приехать 2 апреля в пункт пропуска "Джлеб" на совещание по ликвидации лагеря "Рукбан". Об этом сообщил руководитель Центра генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге в субботу вечером.Он рассказал также, что за минувшие сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.Лагерь сирийских беженцев "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией. В нем находятся около 50 тысяч беженцев. Представители РФ неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.Американская сторона уже получила приглашение прибыть на такое совещание 26 марта, но проигнорировала его.