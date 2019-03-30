Правительство России отказалось от идеи обязательной установки умных счетчиков на газ.

Сумма, которая потребовалась на реализацию проекта, оказалась слишком чувствительной для россиян, рассказал в интервью "России 24" вице-премьер Дмитрий Козак.Он подчеркнул, что правительство не принимает решений без учета интереса потребителей. Иных источников финансирования установки "умных" счетчиков, кроме тарифов на газ, не нашли, поэтому от идеи отказались."Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа", - уточнил вице-премьер.Ранее сообщалось, что россиян обяжут установить "умные" газовые счетчики, из-за чего могли бы вырасти тарифы на газ.