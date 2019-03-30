Субботнюю программу 21 тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону, где Ростов принимал Урал из Екатеринбурга. Хозяева сумели выиграть 2:1 благодаря голу в добавленное время.

Субботнюю программу 21 тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону, где "Ростов" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева сумели выиграть 2:1 благодаря голу в добавленное время."Ростов" вышел вперед на 10 минуте. Отличился Алексей Ионов, участие которого в матче было под сомнением. Полузащитник сборной России нанес мощнейший удар с 30 метров и застал врасплох вратаря уральцев Ярослава Годзюра.В первом тайме обе команды могли забить еще, но гол Ионова остался единственным. Гости отыгрались уже после перерыва. Мяч после удара Отмана Эль-Кабира угодил в штангу и отскочил от нее в ворота. Вскоре уже игра вратаря Сергея Песьякова спасла ростовчан после удара Павла Погребняка.Судьба матча решилась в уже добавленное арбитром время. Новобранец "Ростова" Ивелин Попов выполнил подачу углового, а защитник хозяев Миха Мевля выиграл воздушную борьбу у Погребняка и забил победный мяч."Ростов" выиграл 2:1, набрал 32 очка и занимает шестое место. "Урал" с 23 очками находится на 13 позиции.