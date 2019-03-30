Московский Спартак добился победу в рамках 21 тура чемпионата России по футболу. В выездном матче красно-белые добились победы над Ахматом в Грозном. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Московский "Спартак" добился победу в рамках 21 тура чемпионата России по футболу. В выездном матче "красно-белые" добились победы над "Ахматом" в Грозном. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.Команды смогли обменяться голами уже в первые 10 минут матча. Сначала спартаковцы на 7 минуте реализовали пенальти усилиями Луиза Адриано, а через два оборота секундной стрелки Беким Балай вернул все на исходную.Проблемы грозненцев начались после того, как спустя час игры за вторую желтую карточку был удален Андрей Семенов. Подопечные Олега Кононова не преминули воспользоваться численным преимуществом и уже через пять минут после удаления игрока хозяев все тот же Адриано вывел "Спартак" вперед. Точку в матче поставил капитан "красно-белых" Денис Глушаков.Победа в столице Чечни подняла спартаковцев на третью строчку российской премьер-лиги. Теперь у них 36 очков. "Ахмат" же с 27 баллами сохранил за собой девятую позицию в чемпионате.