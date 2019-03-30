Саакашвили признался, что привычка жевать галстуки у него с детства, которую он впервые заметил за собой в пионерском лагере Артек. Привычка сохранилась и во взрослой жизни, поэтому Саакашвили шутит, что только после исключения галстуков из рациона ему удалось сбросить лишние килограммы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл секрет своей "новой диеты". По его словам, избавиться от лишнего веса в последнее время ему помог отказ от жевания галстуков.Саакашвили, жующий галстук, стал интернет-мемом в 2008 году в дни осетинского конфликта. Во время интервью с журналистами BBC у Саакашвили зазвонил мобильный телефон. Разговаривая с собеседником, Саакашвили начал жевать собственный галстук. Кадры с жующим грузинским лидером вышли в ближайшем выпуске новостей. Психиатры объяснили такое поведение повышенным уровнем тревожности, утратой контроля над поведением и страхом. А политики шутили, что с Саакашвили лучше проводить переговоры в формате "без галстуков". Сцена жевания галстука вошла в фильм "Пять дней в августе", где роль Саакашвили сыграл голливудский актер Энди Гарсия. Грузинские предприниматели выпустили съедобные галстуки, сделанные из алычовой пастилы, и продавали их по 5 лари (порядка 120 рублей).В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили признался, что привычка жевать галстуки у него с детства. Эту "привязанность" он впервые заметил за собой в пионерском лагере "Артек". Привычка сохранилась и во взрослой жизни, поэтому Саакашвили шутит, что только после исключения галстуков из рациона ему удалось сбросить лишние килограммы.