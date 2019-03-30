Юлия Савичева старается следить за своим здоровьем. Но это получается у звезды далеко не всегда.

Юлия Савичева старается следить за своим здоровьем. Но это получается у звезды далеко не всегда.поделилась с поклонниками сокровенным. Певица призналась, что тоже устает от постоянных диет и правильного питания и иногда поддается пагубной страсти – ночному жору."Вообще, есть на ночь можно, но не всё и за два часа до сна (миф про после шести работает только, если вы ложитесь в девять вечера). Съесть можно даже мясо, но не стоит и думать об углеводах и жирном. Так же нужно воздержаться от соленого, молока и жидкости, ну если не хотите проснуться с лицом рыбы-луны", – делиться опытом певица.При этом Савичева отмечает, что не завидует тем, кто любит плотно ужинать на ночь. По словам звезды, от этой привычки очень сложно воздержаться. При этом у певицы есть несколько советов на этот счет – "на ум приходят протеин и казеин, которые заглушают чувство голода", отмечает она. При этом сама Савичева в большинстве случаев засыпает голодной.Впрочем, главное правило поп-исполнительницы– за три часа до сна не съедать пасту карбонара, закусывая ее тортом, чипсами и запивая пивом. В заключении назидательного поста Юлия Савичева пошутила, что иногда можно не следовать ее советам.Примечательно, что несмотря на свои вредные привычки Юлия Савичева достаточно быстро вернула себе былую форму после рождения ребенка. В 2017 году у нее появилась на свет дочь Анна. Сейчас популярная исполнительница уже вернулась на сцену и активно гастролирует.