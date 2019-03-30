На канале Россия 1 - продолжение музыкального шоу Ну-ка, все вместе!, где исполнитель должен завоевать симпатию целой сотни членов жюри. Чем продолжится новый формат?

На канале "Россия 1" — продолжение музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!", где исполнитель должен завоевать симпатию целой сотни членов жюри. Чем продолжится новый формат?Невероятные декорации. Трибуны размером с четырехэтажный дом заполняют музыкальные эксперты — так на шоу "Ну-ка, все вместе!" называют членов жюри. Они — главная изюминка проекта. Сразу сто музыкантов оценивают выступления десяти.Звездная сотня — это профессиональные и известные певцы, аранжировщики, продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу и даже номинант на Grammy. Все из мира музыки — от народной и классической до рэпа и попсы."Мы всех готовы поддержать, лишь бы нам понравилось, лишь бы было профессиональное было исполнение", — отметила Анна Прокопьева, певица, член жюри шоу."Прежде всего, мы — в роли зрителей, которые поддерживают, живо реагируют на артиста", — рассказала Анастасия Макаревич — певица, член жюри."Очень противоречиво, я часто не согласен со своими коллегами. Например, они не поддержали талантливейшего исполнителя. Я не понимаю, как это?!" - признался Ираклий Пирцхалава — певец, член жюри.У каждого участника есть всего минута, чтобы поднять стену. Спеть так, чтобы музыкальным экспертам захотелось не просто за него проголосовать, а буквально подорваться со своих мест. Задача непростая. У кого получится собрать хор из ста голосов и заработать на шоу что баллов?После каждого выступления на стене разворачиваются нешуточные споры и уже немузыкальные баталии. Любимец публики Сергей Лазарев — предводитель этой "могучей кучки", а по факту рефери и психолог- успокаивает разгоряченных музыкой коллег и поддерживает конкурсантов."Опера может спорить с фольклором, рок-представитель — с поп-представителем. Конечно, до драк пока не доходило, мы вес-таки цивилизованные люди" - отметил Лазарев.Не открыть душу музыке и этим талантливым исполнителям невозможно. Слезы и восторг сначала на трибунах, а затем и на самой сцене.Сенсационное шоу, формат которого уже покорил зрителей в 14 странах мира, на канале "Россия 1" — 30 марта в 20:45.