Сотрудниками полиции было установлено, что в одно из посещений мужчина подверг детей жестокому обращению, нанеся им телесные повреждения...

Отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении двоих несовершеннолетних.В территориальный отдел полиции обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что 43-летний отец ее 12-летнего сына и 16-летней дочери ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своих детей, на протяжении длительного времени не проживает со своей семьей и не принимает участие в воспитательном процессе.В результате проверки полученной информации сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних было установлено, что в одно из посещений мужчина подверг детей жестокому обращению, нанеся им телесные повреждения.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79