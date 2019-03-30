В столице Франции подписан договор между Эрмитажем, ГМИИ им. А.С.Пушкина и Фондом Луи Вюиттон о проведении выставки из коллекции братьев Морозовых.

В столице Франции подписан договор между Эрмитажем, ГМИИ им. А.С.Пушкина и Фондом Луи Вюиттон о проведении выставки из коллекции братьев Морозовых.Она пройдет в здании фонда Луи Вюиттон в Париже с начала октября 2020 года по начало марта 2021 года. В подписании приняли участие директора ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа Марина Лошак и Михаил Пиотровский, а также советник по культуре президента группы компаний "Луи Вюиттон Моэт Хенесси" Жан-Поль Клаври.На выставке будут представлены произведения из ГМИИ им А.С.Пушкина, Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи. Эта выставка станет первой в мире, посвященной биографии и коллекции двух представителей знаменитой русской купеческой династии Морозовых — братьев Михаила и Ивана. Наряду с коллекцией Щукина она считается одним из крупнейших в мире собраний импрессионистов, в том числе работ Пабло Пикассо, Клода Монэ, Анри Матисса, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна и других именитых представителей данного направления.Пушкинский музей предоставит на экспозицию 65 шедевров импрессионистов и постимпрессионистов из своей постоянной экспозиции — полотна Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо, а также произведения декоративно-­прикладного искусства, некогда украшавшие интерьеры московского особняка Ивана Морозова.Куратором этой выставки назначена Анна Балдассари, которая курировала выставку "Сергей Щукин", проходившую в Фонде Луи Вюиттона три года назад. Эта выставка, названная "Иконы современного искусства" из России, и включившая полторы сотни полотен и скульптур из легендарного собрания русского мецената Сергея Щукина (1854-1936), проходила с октября 2016 года по февраль 2017 года.За четыре месяца она приняла в залах парижского Фонда Louis Vuitton ("Луи Вюиттон") более 1,2 млн посетителей и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая посещаемая в послевоенной Франции.