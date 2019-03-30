Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста желтых жилетов в Париже. Стычка протестующих с правоохранительными органами произошла в районе моста Искусств.

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Стычка протестующих с правоохранительными органами произошла в районе моста Искусств, передает РИА Новости. "Газовой атакой" полицейские ответили на брошенные в них из толпы бутылки и банки.На этом инцидент был исчерпан, колонна манифестантов продолжила движение. Конечной точкой маршрута "желтых жилетов" является площадь Трокадеро.Это уже 20-я по счету акция протестов во Франции. Самые масштабные выступления проходят в Париже, а также других крупных городах — Бордо, Авиньоне, Ницце, Марселе, Лионе и пр. Для поддержания порядка в Париже власти задействуют примерно столько же полицейских и жандармов, что и неделю назад — не менее шести тысяч сотрудников.