В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация. К счастью, тревога оказалась ложной — один из посетителей слишком близко подошел к полотну Ильи Репина.

В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация. К счастью, тревога оказалась ложной — один из посетителей слишком близко подошел к полотну Ильи Репина. Тем не менее, служба безопасности на время проверки закрыла галерею на вход и выход. После непродолжительных процедур работа выставки возобновилась, передает "Интерфакс".К началу работы новой экспозиции в Третьяковке были предприняты повышенные меры безопасности. Среди работ Репина отсутствует культовая картина "Иван Грозный и сын его Иван", которую в прошлом году повредил вандал. На ее месте размещена мини-репродукция шедевра Репина.Ранее сообщалось, что в конце января 2019 года из галереи было украдено полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Картина найдена, похититель арестован. А 20 марта по залам Третьяковки бродил мужчина в одних стрингах, которого полиция потом так и не нашла. После этих инцидентов было принято решение модернизировать систему охраны российских музеев.