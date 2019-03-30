Сотрудники 5-го батальона прошли по плацу торжественным маршем, продемонстрировали боевые навыки. Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград...
Во 2-ом оперативном полку под руководством командира подполковника полиции Полянского Андрея Николаевича прошел праздник, посвященный первой годовщине образования 5 батальона для сотрудников полиции и членов их семей.
Сотрудники 5-го батальона прошли по плацу торжественным маршем, продемонстрировали боевые навыки. Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград.Вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, участники торжества почтили их память минутой молчания.
Для гостей и членов семей были приготовлены специальные развлечения: выставка боевой техники и полицейских автомобилей. Маленькие гости под бдительным руководством сотрудников полка могли посидеть за рулём полицейских машин. Также любой желающий мог попробовать полевую кухню и согреться горячим чаем.
От всех души поздравляем сотрудников 5-го батальона и желаем сил, терпения, мужества и отваги.
2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве