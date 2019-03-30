Сотрудники 5-го батальона прошли по плацу торжественным маршем, продемонстрировали боевые навыки. Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград...

Во 2-ом оперативном полку под руководством командира подполковника полиции Полянского Андрея Николаевича прошел праздник, посвященный первой годовщине образования 5 батальона для сотрудников полиции и членов их семей.Сотрудники 5-го батальона прошли по плацу торжественным маршем, продемонстрировали боевые навыки. Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград.Вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, участники торжества почтили их память минутой молчания.Для гостей и членов семей были приготовлены специальные развлечения: выставка боевой техники и полицейских автомобилей. Маленькие гости под бдительным руководством сотрудников полка могли посидеть за рулём полицейских машин. Также любой желающий мог попробовать полевую кухню и согреться горячим чаем.От всех души поздравляем сотрудников 5-го батальона и желаем сил, терпения, мужества и отваги.2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве