В нескольких районах 33 региона прошли совместные тематические рейды, акции и встречи.

Инспекторы ГИБДД Владимирской области регулярно привлекают к проведению профилактических мероприятий членов Общественных советов и народных дружинников. На днях в нескольких районах 33 региона прошли совместные тематические рейды, акции и встречи.В Александрове полицейские вместе с добровольцами провели рейд вблизи образовательных и дошкольных учреждений. К рейду присоединились и представители педагогического состава одной из городских школ.Участники рейда обращали внимание на соблюдение водителями требований ПДД, касающихся перевозки юных пассажиров, напоминали школьникам и их родителям о важности сохранять внимание при пересечении проезжей части, а также напоминали о пользе применения световозвращающих элементов.Подводя итоги мероприятия, полицейские и общественники отметили, что профилактическая работа дает положительные результаты: за время рейда не было выявлено ни одного нарушителя, переходившего дорогу в неустановленном месте, а юные пассажиры автомобилей практически во всех случаях находились в специальных детских креслах.В Петушинском районе воспитанники одного из детских садов отправились «В страну дорожных знаков» - утренник с таким названием организовали педагоги и сотрудники полиции.Мальчишки и девчонки пели песни, читали стихи, играли в тематические игры, а также демонстрировали свои таланты в конкурсе рисунков «Маленький пешеход». Примечательно, что в мероприятии приняли участие не только дошколята, но и родители. По мнению правоохранителей, такой формат мероприятий является одним из самых лучших методов воспитания грамотных участников дорожного движения.«Детское кресло – спасенная жизнь!» - под таким девизом прошла акция в городе Гусь-Хрустальный. Организаторами её стали сотрудники ГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и активисты российского движения школьников.В течение нескольких часов на улицах города участники акции останавливали автомобили, в которых находились юные пассажиры и напоминали водителям о важности соблюдения требований ПДД. Всем участникам акции стражи порядка и школьники вручали специально подготовленные информационные буклеты с полезной информацией.В Гороховецком районе полицейские, общественники и дружинники провели уроки безопасности в нескольких детских садах. Ребята с воодушевлением выполняли задания, используя специальный мобильный автогородок и внимательно слушали, когда полицейские рассказывали о допущенных ошибках при пересечении пешеходного перехода.Совместные профилактические мероприятия правоохранителей и общественников в будущем будут продолжены.