МИД России отреагировал на очередные украинские репрессии в отношении российских журналистов. Речь идет о принятом на днях решении украинских правоохранительных органов о высылке из страны корреспондента издания Украина.ру Маргариты Бондарь.

МИД России отреагировал на очередные украинские репрессии в отношении российских журналистов. Речь идет о принятом на днях решении украинских правоохранительных органов о высылке из страны корреспондента издания "Украина.ру" Маргариты Бондарь. Журналистку голословно обвинили в якобы необъективном освещении общественно-политической ситуации, распространении недостоверных и провокационных материалов, разжигании межнациональной розни.Случай с Бондарь, заявляют на Смоленской площади, дополняет череду репрессивных мер против российских журналистов, честно исполняющих свой профессиональный долг на территории Украины. Это — очередное свидетельство продолжения киевскими властями линии на грубое нарушение прав журналистов и подавление свободы слова, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.Только за прошлый год восемь сотрудников российских СМИ попали под действие вынесенных под вымышленными предлогами постановлений о депортации или запрете въезда на Украину. В целом же под тотальный запрет попали десятки СМИ из России, репрессиям все чаще подвергаются и журналисты других стран — в частности, Австрии и Италии.МИД России призывает профильные международные организации и неправительственные структуры оказать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации. Призыв МИД, в частности, касается представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, организации "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов. В ведомстве также отметили, что ведущие страны Запада продолжают закрывать глаза на политику подавления любого инакомыслия на Украине.