Анна Хилькевич называет себя мать нетерпеливая. Звезда Универа старается скорее познакомить дочку с всевозможными развлечениями, но пользователи находят такой подход к воспитанию не совсем разумным.

Анна Хилькевич называет себя "мать нетерпеливая". Звезда "Универа" старается скорее познакомить дочку с всевозможными развлечениями, но пользователи находят такой подход к воспитанию не совсем разумным.Анна Хилькевич столкнулась с критикой подписчиков, выложив снимок со своей малолетней дочерью в Instagram. Звезда сериала "Универ" впервые отвела ребенка в кино, на мультфильм "Дамбо". Причем актриса выбрала сеанс 3D, предусмотрительно заверив подписчиков, что очки не вредны для детского зрения."Мы с Яшей еще ни разу не были в кино. Наш папа говорит, что рано, но мой подвид: "мать-нетерпеливая"))) мне нужно все и сразу. Поэтому я решила повести ее на фильм в 3D", – написала Хилькевич.С мнением папы согласились большинство поклонников актрисы. "Это издевательство над ребенком!", "Ничего себе на глаза нет на нагрузки, даже у меня после этих очков глаза болят", пишут они.Другие отмечают, что вряд ли малышка способна высидеть весь сеанс спокойно. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Анну в ее стремлении. Молодые мамы делились в комментариях историями как сами отвели своего двухгодовалого ребенка в кино, потому что "устали от декрета"."Мой сын чуть постарше вроде. Но мы пока не ходим в кинотеатр, причина не зрение и не усидчивость. Все довольно банальнее, громкий звук и акустика. Вызывают переизбыток эмоций, испуг и панику", – написали фанаты в комментариях.