Российская фигуристка Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с серьезной травмой. 16-летняя россиянка в декабре 2018 года катала свои программы с ожогом правой ноги второй степени.

Российская фигуристка Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с серьезной травмой. 16-летняя россиянка в декабре 2018 года катала свои программы с ожогом правой ноги второй степени.Напомним, что Загитова по итогам короткой программы чемпионата России шла первой, но произвольную программу она провалила, допустив два падения. Завершила выступления в турнире она лишь на пятом месте.После этого Загитова ожог залечила и на недавнем чемпионате мира в японской Сайтаме заняла первое место.