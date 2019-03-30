Скорая развязка в судьбе арестованной в США Марии Бутиной. Уже через месяц она может вернуться домой, в Россию, на малую родину, в Барнаул. Материалы о депортации уже переданы в суд округа Колумбия.

Скорая развязка в судьбе арестованной в США Марии Бутиной. Уже через месяц она может вернуться домой, в Россию, на малую родину, в Барнаул. Материалы о депортации уже переданы в суд округа Колумбия.Еще один шаг к свободе Марии Бутиной сделан. Американский Минюст направил в Федеральный суд запрос о депортации россиянки. Это должно произойти после вынесения ей приговора и выхода на свободу.Бутиной по-прежнему грозит до 5 лет тюрьмы, однако сторона защиты надеется, что больше, чем 9 месяцев, что она уже отсидела в следственном изоляторе, судья не назначит."Все в руках судей, но мы считаем, что она сделала все, о чем ее просили в соглашении о признании вины", — заявил адвокат Марии Роберт Дрискол.После депортации Бутиной в течение 10 лет будет запрещено возвращаться в США — и это явно не то, что сейчас входит в ее планы. В заявлении она указала, что хочет вернуться на родину. Паспорт россиянки передан иммиграционным властям. Как именно она может быть депортирована — обычным пассажирским рейсом или каким-то специальным самолетом — пока неизвестно.Студентка, изучавшая в университете США международные отношения, Бутина изначально надеялась доказать свою невиновность в американском суде. Но после того как полгода ее содержали в необычайно жестких условиях в следственном изоляторе, она согласилась с обвинением, что в интересах России, не регистрируясь иностранным агентом, пыталась наладить контакты с американцами, влияющими на политику.Если бы не признание вины, Бутиной грозило бы до 15 лет за решеткой. В Москве не раз заявляли, что обвинения против россиянки сфабрикованы, и требовали ее немедленного освобождения. Приговор Марии Бутиной будет вынесен 26 апреля.