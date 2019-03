Владимира Зеленского не раз упрекали в получении средств от олигарха Игоря Коломойского. Но накануне выборов украинские журналисты стали писать, что комик получает деньги еще и от своих покровителей из России.

Владимира Зеленского не раз упрекали в получении средств от олигарха Игоря Коломойского. Но накануне выборов украинские журналисты стали писать, что комик получает деньги еще и от своих покровителей из России.У Владимира Зеленского нашли российских спонсоров – как заявил пропагандист Петра Порошенко Алексей Голобуцкий, шоумен владеет в России несколькими фирмами, которые получают финансирование из госбюджета."Зеленский сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину", – утверждает соратник действующего президента.После такого заявления кандидат в президенты Зеленский избавился от своей доли в российском кинобизнесе. Он передал ее в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95", сообщают авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").В частности, журналисты со ссылкой на данные реестра юридических лиц Кипра пишут, что у компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители – вышел из их состава.Он был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Кварталу 95" (Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD).Сейчас доли в Green Family LTD распределены так: Андрей Яковлев – 400 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича – 1000 евро.Green Family LTD – основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.