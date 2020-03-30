Точные результаты анализов придут сегодня

В своём телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова опровергла информацию о первом жителе региона, заразившемся коронавирусом.Позавчера в ковровской ЦГБ от пневмонии скончался 48-летний местный житель. Ряд местных СМИ сообщали, что посмертно мужчине сделали тест на коронавирус, результаты которого с вероятностью 99% указывают на то, что мужчина был заражён COVID 19.По словам главного врача ковровской ЦГБ Антона Зинченко, погибший не был заграницей и не контактировал с теми, кто мог быть заражён коронавирусом. Судя по всему, в ситуации придётся тщательно разобраться, ведь весьма вероятно, что в Коврове уже десятки заражённых.Спустя несколько часов после публикаций ряда СМИ Ольга Петрова написала следующее:«Коллеги, в отдельных СМИ появилась информация о том, что причиной смерти ковровчанина стал коронавирус. Она НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Призываем редакции пользоваться правдивыми официальными источниками информации, а не слухами»В доказательство своим словам пресс-секретарь привела официальный бюллетень от 29 марта, в котором указано, что в регионе по-прежнему нет ни одного случая заболевания вирусной инфекцией. Точный результат анализы погибшего жителя Коврова должен прийти сегодня, лишь тогда можно будет со 100% уверенностью утверждать, добрался ли вирус до Владимирской области или нет.