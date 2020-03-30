Легендарный фильм Белое солнце пустыни отмечает полувековой юбилей. Режиссер Владимир Мотыль снял поистине вечное кино.

Легендарный фильм "Белое солнце пустыни" отмечает полувековой юбилей. Режиссер Владимир Мотыль снял поистине вечное кино. И вовсе не потому, что мы знаем его наизусть, а реплики героев давно разошлись на цитаты. Ведь только на первый взгляд это кино о гражданской войне, противостоянии красных или белых, любви, но если копнуть глубже, "Белое солнце пустыни" посвящено людям, про которых говорят, что они — "соль земли русской", тем, кого невозможно сломать, кто способен любить по-настоящему, а трудности и беды — принимать с достоинством и высоким смирением."Спасти гарем" или "Белое солнце пустыни". Сценарий. "Супермен Федор Сухов шел по пустыне напрямик". И какой же он супермен? Небритый. С походной скаткой. Такой незагадочный, сентиментальный."Он — богатырь русский в этом фильме. В то же время все это подано с некой иронией. Все равно этот пафос супергеройский, пафос боевика, он здесь всегда растворяется в такой ироничной подаче", — отметил киновед Андрей Апостолов.Владимир Мотыль взялся за сценарий, с которым было не счесть сколько заминок. От него отказались несколько режиссеров. Анатолий Кузнецов утверждается на роль почти случайно.Спартак Мишулин снимается тайком от режиссера Театра Сатиры Плучека. Даже оборудования не хватает, и киношный кран мастерят из подобранных жердей. А худсовет ждет залихватский вестерн с супергероем.На съемку в Дагестан, к бархану Сарыкум, верблюдов привозили в специальных вагонах. Спартак Мишулин познакомился с одним, когда был закопан в песок. "Заметался туда-сюда. И потом, вдруг увидев мою голову, остановился. Долго смотрел на меня, я с ужасом смотрел на него. Понюхал мою голову, чем-то остался недоволен, плюнул и ушел", — вспоминал народный артист РСФСР.В песке было еще прохладно, а снаружи — плюс 45 в тени. Так что Мишулин не торопился выбираться. Пекло такое, что яйца всмятку варятся. Вот Кузнецов в перерыве перекусывает. Актрис, игравших гарем, когда становилось совсем невыносимо, прятали в тень. В чадры облачали кавалеристов. И ничего, справлялись. Кто их под чадрой разберет…В разгар съемок обворовывают реквизиторскую. Украдены кинжалы, сабли и много чего еще. Катастрофа! Владимир Мотыль находит главного махачкалинского уголовника Али. 26 лет."Это был первый опыт, когда криминального авторитета по вынужденным обстоятельствам нашли, потому что украли оборудование. И все это вернули", — рассказал киновед Александр Шпагин.Местных жителей снимали не только от безысходности. И фильм был бы не совсем тот, не будь этих стариков.Не канонический положительный Верещагин. Он хоть и не белый, но точно не пролетарский, не красный, к тому же Георгиевский кавалер. Мы влюбляемся в него мгновенно — даже какая антисоветчина — быстрее, чем в Сухова. Мы будто заранее знаем, что именно он скажет главные слова фильма. На все времена: "Мне за державу обидно".Луспекаев снимался тяжело больным. Ему перестали давать роли даже в родном театре. Он еле ходил. Ему сделали специальные сапоги с накладками внутри — вместо ампутированных пальцев. Он сердился, если Мотыль предлагал поменять мизансцену так, чтобы луспекаевскому Верещагину приходилось меньше ходить или даже стоять. Играл сам. Через боль. А когда дубли заканчивались, отходил в сторону и опускал искалеченные ноги в море – оно успокаивало боль.Татьяну Федотову нашли буквально на улице. Студентка Ваганьковского училища прогуливала ненавистные занятия. Не будь этого прогула, шустрой Федотовой в фильме бы не было. Между Колей Годовниковым и Таней Федотовой в самом деле случился роман. Они часто гуляли вдоль берега вечерами.Мы подглядываем, как Сухов фантазирует про свой гарем. Но точно знаем: это не всерьез. Лубочные, такие чистые, не присыпанные изысканностью письма Катерине Матвеевне — отдельное произведение, написанное Марком Захаровым.Сухов воспитывает жен Абдуллы восхитительными плакатами и Шаляпиным.Пока снимали фильм, случились события в Чехословакии. И едва помягчавшая до этого цензура снова мобилизовалась. Фильм не был стерильно советским — это факт — и не был забойным вестерном про супергероя. Худсовет выкатил требования из 27 правок. Например, сократить сцены с Верещагиным и его женой, убрать причитания. Все шло к тому, что фильм положат на полку.Но случилось то, что и сегодня многие считают легендой. Картину увидел главный любитель вестернов Советского Союза Леонид Ильич Брежнев."И утром рано разбудил, как говорят, председателю Госкино. Молодец, сказал он, хорошие картины делаешь. А тот ни сном, ни духом. Не знал, что тот смотрел", — сказал Владимир Мотыль.Число претензий к Мотылю резко сократилось. Вырезали сцену, где одна из жен лежа кормит Абдуллу виноградом. Оба, конечно, обнаженные. И прикрыли цветочком еще один "стыд" — название книги, которую читает одна из жен русского гарема Сухова, "Капитал" Карла Маркса.Его пытались показывать не очень. Дали вторую прокатную категорию. Тщетно. "Белое солнце пустыни" получило оглушительный успех, космическую любовь. Космонавты перестали летать в космос, не посмотрев "Белое солнце пустыни". Алексей Леонов утверждал: не посмотрите кино — будут проблемы на орбите.Трудно сказать, что в этом фильме видят иностранцы. Мы — себя. Смешных, трагических, незатейливых, глубоких и всегда настоящих. Только у русского супергероя может быть такая песня. А на бархан Сарыкум и сегодня ходят тематические экскурсии. По следам Сухова."Бывают даже некоторые группы, которые приезжают для фотосессии. У нас была группа слабослышащих, и вот у них была фотосессия. Они наряжались в гарем. Закопан был Саид. И вот такая была фотосессия. Очень популярно на бархане", — отметила сотрудница заповедника "Дагестанский" Мариам Магомедова.Сцену с закопанным Саидом переснимали в Таджикистане. Снятое в Дагестане оказалось с браком. Но ведь это же не важно. Важно, что мы все — немножко космонавты. Уже и не вспомнить сколько раз смотрели "Белое солнце пустыни".И будем смотреть снова. Потом — с детьми. Потом — с внуками.