Потерпевшая проследовала за предполагаемым злоумышленником и сообщила о его местонахождении полицейским.

17 марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что из ее автомашины, припаркованной около дома, была похищена сумка с имуществом.По указанному адресу дежурным незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшим полицейским потерпевшая указала дом и подъезд, куда вошел предполагаемый злоумышленник. Сотрудники полиции в подъезде указанного дома задержали 44-летнего безработного ранее неоднократно судимого местного жителя, у которого находилось похищенное имущество.Впоследствии выяснилось, что потерпевшая находилась дома, когда на ее сотовый телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств с банковских карт. Поскольку сумка с документами и банковскими картами находилась в автомашине, она сразу же решила посмотреть на месте ли имущество. Сумки женщина не обнаружила. После чего потерпевшая проследовала в магазин, в котором происходила оплата картами. Войдя в магазин, расположенный недалеко от дома, она увидела неизвестного мужчину, у которого в руках находились ее банковские карты. Позвонив в полицию и сообщив о своем местонахождении, потерпевшая проследовала за неизвестным.В содеянном фигурант сознался. Более 9 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшей, подозреваемый успел потратить. Похищенное имущество: сотовый телефон, банковские карты, паспорт, водительское удостоверение, изъяты.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).