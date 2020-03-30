Журналист и блогер Божена Рынска стала мамой. Ее новорожденную дочь зовут Евгения.

Журналист и блогер Божена Рынска стала мамой. Ее новорожденную дочь зовут Евгения. "Дочь смотрит на меня глазами Игоря", призналась Рынска на своей странице в Facebook.Игорь Малашенко, супруг журналистки, ушел из жизни 25 февраля 2019 года. Он был одним из основателей НТВ. Известно, что Малашенко страдал от депрессии. Он не оставил супруге никакого наследства.В марте 2019 года в развернутом интервью Рынска рассказала, что у нее есть цель — родить ребенка от Игоря Малашенко. Она уточнила, что это будет сделано с помощью ЭКО.