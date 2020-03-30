Футбольный клуб Ислочь добилась победы с минимальным счетом в рамках второго тура чемпионата Белоруссии по футболу над клубом Смолевичи. Встреча, проходившая в Минске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Футбольный клуб "Ислочь" добилась победы с минимальным счетом в рамках второго тура чемпионата Белоруссии по футболу над клубом "Смолевичи". Встреча, проходившая в Минске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.Победу "Ислочи" принес единственный гол в исполнении Момо Янсане. Гвинейский нападающий поразил ворота дебютантов Высшей лиги на девятой минуте.Благодаря домашнему успеху "Ислочь" набрала шесть очков и вышла на третье место чемпионата Белоруссии. Клуб из Минской области является одним из четырех, не знающих поражений в новом сезоне. "Смолевичи" же с одним баллом располагаются на 11 строчке таблицы.