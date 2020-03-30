В Боливии зарегистрирован первый случай смерти пациента от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Скончалась 78-летняя женщина, заразившаяся от человека, который недавно вернулся из Европы, пишет ТАСС.

В Боливии зарегистрирован первый случай смерти пациента от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Скончалась 78-летняя женщина, заразившаяся от человека, который недавно вернулся из Европы, пишет ТАСС.Первый летальный случай зафиксирован и в Сирии. По сообщению Минздрава республики, женщина скончалась сразу после того, как ее доставили в реанимацию. Тест на коронавирус дал положительный результат.В Боливии на сегодняшний день, по данным портала Worldometers, заболел 81 человек, в Сирии — 9 человек.