Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Дэниэл Кормье сообщил, что может завершить профессиональную спортивную карьеру из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Дэниэл Кормье сообщил, что может завершить профессиональную спортивную карьеру из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. На конец лета у него запланирован бой."Не думаю, что пандемия сильно скажется на сроках проведения моего боя, ведь мы нацелены на конец лета, — признается Кормье, слова которого приводит Russia Today. — К этому времени все уже должно вернуться в норму. Сейчас же коронавирус мешает мне ходить в зал, когда мне этого хочется"."Впрочем, если ситуация нормализуется только поздней осенью или зимой, то шансов на проведение третьего боя против Стипе Миочича не останется. Нужен спад пандемии летом. Тогда бой еще может состояться. В ином случае я завершу карьеру".Кормье 41 год. За время своей карьеры в боях смешанного стиля он провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, еще два проиграл, а один признан несостоявшимся. Он становился чемпионом UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.