Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом до сих пор ведутся баталии относительно воспитания детей. Актриса всеми силами пыталась изолировать детей от экс-супруга, и, наконец, ей это удалось.

Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом до сих пор ведутся баталии относительно воспитания детей. Актриса всеми силами пыталась изолировать детей от экс-супруга, и, наконец, ей это удалось.Во всем мире объявлен режим самоизоляции. Люди сидят дома, стараясь не выходить на улицу без острой необходимости и не контактировать с окружающими. Виной всему пандемия коронавируса.Хитрая Джоли решила воспользоваться удачным для нее моментом. Теперь она вместе со всеми своими детьми, а их у нее шесть, проводит все время дома. Отца семейства Анджелина наотрез отказалась пускать на порог.Актриса обосновала свое решение тем, что боится за здоровье наследников. Ведь нельзя быть полностью уверенной, что Питт не заразит их коронавирусом.Поведение экс-супруги вывело Брэда из себя. Голливудская звезда рвет и мечет в попытке договориться с бывшей возлюбленной. Он требует, чтобы Анджелина отдала ему наследников на оставшийся период карантина из-за пандемии коронавируса. Но та, в свою очередь, наотрез отказывается идти на поводу у отца своих детей.12 Фев 2020 в 6:05 PSTТем временем, активное распространение инфекции COVID-19 принесло Джоли еще одну радость. Из-за закрытия границ в связи с пандемией к ней вернулся старший сын Мэддокс. Молодой человек прилетел из Кореи, где учится в университете.