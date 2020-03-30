Из-за эпидемии коронавируса в России Елизавета Боярская и Максим Матвеев, как и многие наши соотечественники, проводят время в самоизоляции. Нахождение в замкнутом пространстве с родными дается актрисе нелегко.

Из-за эпидемии коронавируса в России Елизавета Боярская и Максим Матвеев, как и многие наши соотечественники, проводят время в самоизоляции. Нахождение в замкнутом пространстве с родными дается актрисе нелегко.В своем инстаграм-аккаунте звезда пожаловалась на то, что близкие начали ее напрягать. "Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша", – с горькой иронией написала артистка.Елизавета Боярская отметила, что уже десятый день находится на карантине и ничего не успевает, кроме домашних дел. "Кормежка", мойка, стирка, глажка, дети, игры, учеба – семейные обязанности отнимают все ее время.Знаменитость восхитилась ежедневным незаметным трудом домохозяек. Она назвала их героинями. К своей публикации артистка приложила забавный снимок, который показывает их с мужем состояние. На фото они изображены с дурашливыми улыбками.29 Мар 2020 в 8:32 PDTВ комментариях подписчицы поддержали Елизавету Боярскую. Многие написали, что понимают актрису и сами ежедневно находятся в подобной ситуации. Как писали "Дни.ру", из-за некоторые звезды начали страдать от безделья, не имея возможности участвовать в концертах и спектаклях. Ранее на карантин пожаловался Михаил Боярский.Артист ищет альтернативу изоляции дома. Он рассматривает возможность отправиться за город в условиях эпидемии Самоизоляцию актер сравнил с нахождением в камере.