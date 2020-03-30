Китай первым принял на себя удар COVID-19. Первым заразу смог остановить. А теперь Китай первым получает опыт возвращения к нормальной жизни после эпидемии. Тут главное не спешить, ведь если разом снять все ограничения, выпустить всех на улицы и начать вести себя как ни в чем не бывало, вирус может и вернуться.

Китай первым принял на себя удар COVID-19. Первым заразу смог остановить. А теперь Китай первым получает опыт возвращения к нормальной жизни после эпидемии. Тут главное не спешить, ведь если разом снять все ограничения, выпустить всех на улицы и начать вести себя как ни в чем не бывало, вирус может и вернуться.Пережив два месяца жесточайшего карантина, многострадальный Хубэй выходит из тотальной изоляции. Здесь снова ходят поезда. Летают самолеты. Пересечь границу провинции можно, наконец, и на машинах — при условии, что температура в норме, а специальное мобильное приложение выдаст "зеленый код" — гарантия, что контакта с зараженными не было. За сутки через КПП проехали полмиллиона машин.Полное снятие ограничений пока не касается самого Уханя. Выезжать из него разрешат только с 8 апреля. Но и здесь уже заработал общественный транспорт. Посадка — строго после разрешения специального приложения. В метро постоянно предупреждают: "Не снимайте маски"."Мы очень ждали этого дня, и то, что мы теперь снова работаем, означает, что скоро жизнь в нашем городе снова станет, как раньше", — сказал один из работников метро."Как раньше" будет не скоро, ведь в клиниках все еще находятся около четырех тысяч пациентов, многие — в тяжелом состоянии. Врачи продолжают сражаться за жизнь каждого. И меры предосторожности остаются максимальными: дезинфекция, изоляция, дистанция.Колючей проволокой в Пекине до сих пор обнесены целые микрорайоны, ведь, несмотря на спад эпидемии, пропускной режим здесь даже не ослабили. В чужой двор не зайти. И даже в магазин, если он там находится. Хочешь купить — выбираешь, звонишь, и продавец вынесет.За месяцы эпидемии здесь привыкли к барьерам и ограничениям. Дэн Минкай преодолевает их ежеминутно. Он работал стилистом в модном салоне. Но из-за эпидемии салон закрылся. Пришлось идти в курьеры."Чтобы найти работу, я даже переехал в другой город. Зарплата вдвое меньше, на всем экономлю. Но знаете, что приятно? Некоторые клиенты понимают, что мы сильно рискуем, потому что все время колесим, и иногда заказывают что-нибудь дополнительно. А потом отдают нам, например, чай с молоком", — рассказал мужчина.Одна только эта служба доставки взяла на работу почти 350 тысяч таких, как Дэн. Инструкторы тренажерах залов, преподаватели, рестораторы — те, кого эпидемия оставила без работы, которой теперь стало в разы больше у интернет-торговли. И даже сейчас, когда магазины снова стали открываться, продавцы завлекают клиентов стримами. Впрочем, традиционные торговые центры уже оживают. Но главное для второй экономики мира — восстановить производство, остановка которого уже принесла колоссальные потери.Это в Ухане уже запустил все три площадки местный автогигант. В прошлом году он выпустил более 700 тысяч машин, и чтобы удержать планку в этом, придется сильно постараться."Конечно, остановка наших заводов повлияла на работу и с поставщиками, и с дилерами. И нужно все срочно восстанавливать, иначе потери ударят и по компании, и по персоналу", — отметил Ли Шикан, менеджер автозавода Dongfeng Honda Automobile.Наиболее пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй, чья доля в ВВП Китая всегда была весомой, — это один из важнейших в стране индустриальных центров и транспортных коридоров — придется сложнее всего, отчего власти объявляют о специальных мерах поддержки: отменяют часть налогов, отчисления в социальные фонды, вводят льготы. И это уже позволило встать здесь на ноги и крупным промышленникам вроде Lenovo, и компаниям агросектора.Китайские предприятия вводят сокращенную работную неделю, но уже не чтобы снизить риск заражения персонала, а чтобы в дополнительный выходной китайцы снова пошли массово тратить деньги, помогая восстановиться малому бизнесу. Ведь уже открылись и рестораны, и главные достопримечательности. Вот первые за несколько месяцев посетители потянулись на Великую китайскую стену.Все новые случаи заражения в Китае теперь — как здесь говорят – завозные, у прилетающих из-за границы. Поэтому иностранцам въезд вообще закрыли, все остальных из аэропорта тут же везут на двухнедельный карантин в специальные изоляционные центры. Сбежать из карантина — даже домашнего — не получится. Следят жестко. Вот работающая в Китае гражданка Австралии решила пойти на пробежку, едва успела дойти до лифта, как ей уже позвонили. И сразу — увольнение и депортация.Для искусственного интеллекта маска на лице уже не проблема. Систему научили распознавать лица, даже когда они закрыты."Расстояние между глаз, бровей, губы, расстояние от них до губ, от глаз до ушей — у каждого человека уникальные пропорции. Ии если даже часть этих данных скрыта, все равно можно идентифицировать с точностью до 90%", — пояснил один из программистов.Программу уже используют десятки китайских предприятий, тем более что разработчики совместили ее с измерением температуры. Эпидемия дала новый толчок развитию высоких технологий, и они сейчас тоже нацелены на борьбу с заболеванием.