Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает режим карантина. Накануне президент РФ Владимир Путин призвал граждан оставаться дома, чтобы избежать распространения коронавируса.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает режим карантина. Накануне президент РФ Владимир Путин призвал граждан оставаться дома, чтобы избежать распространения коронавируса."Карантин я не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет? Мы с родными ходим по лесу, навестила брата под Владимиром, там природа чистая. Да и как карантин соблюдать-то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг"."Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Люди сидят семьями, никому не мешают, — цитирует Резцову "Спорт-экспресс". - Какие они разносчики инфекции? Скоро нам запретят дышать, что ли? Ощущение, что просто хотят побольше запретить".Напомним, что вспышка коронавируса названа Всемирной организацией здравоохранения пандемией еще 11 марта. Всего в мире заражено инфекцией свыше 660 тысяч человек. Скончалось больше 30 тысяч. В России коронавирус выявлен более чем у полутора тысяч человек.