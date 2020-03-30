В Германии погиб министр финансов федеральной земли Гессен, представитель Христианско-демократического союза Томас Шефер. Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье связывает смерть Шефера с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В Германии погиб министр финансов федеральной земли Гессен, представитель Христианско-демократического союза Томас Шефер. Его тело было обнаружено на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн. По мнению следователей, Шефер, скорее всего, совершил самоубийство.Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье связывает смерть Шефера с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.По словам Буфье, Шефера сильно беспокоили возможные экономические последствия распространения инфекции. "Прежде всего то, удастся ли оправдать огромные ожидания населения, в особенности в части финансовой помощи", — приводит высказывание премьера федеральной земли ТАСС.Шефер считался одним из возможных преемников Буфье на посту премьер-министра Гессена. Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.