Апрель 2020 года обещает быть непростым во всех сферах – будь то партнерские или финансовые отношения. Месяц научит людей переосмыслению, а самые гибкие умы используют кризисы как точки роста. Гороскоп на апрель для каждого знака зодиака по просьбе Дни.ру составил астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Апрель 2020 года обещает быть непростымво всех сферах – будь то партнерские или финансовые отношения. Месяц научит людей переосмыслению, а самые гибкиеумы используют кризисы как точки роста. Гороскоп на апрель для каждого знака зодиакапо просьбе "Дни.ру" составил .ОвенВ апреле Овнам рекомендуется полностью посвятить себя работеи не отвлекаться на бытовые проблемы, которые не будут стоить должного вниманияи беспокойств. Все домашние дела переключите на своих родных, скорее всего, онисправятся с ними даже гораздо эффективнее. Тем более, финансовые победы в будущемвы будете праздновать вместе.В погоне за материальными благами не забудьтепро свое здоровье, как физическое, так и ментальное. К тому же, они тесно связанымежду собой. Вовсе необязательно устраивать рейды по врачам, можно просто запастисьвитаминами и определить для себя комплекс физических упражнений, которые помогутвам всегда быть в тонусе.ТелецНынешняя обстановка в обществе пойдет Тельцам только на пользу.И это неудивительно, ведь Телец – один из самых "домашних" знаков зодиака. Вы наконец-тоокажетесь в долгожданной зоне максимального комфорта и здесь главное – не привыкнутьк этому, просто воспримите все происходящее как затянувшийся отпуск. В условияхвременной самоизоляции для вас станет отличной возможностью освоение онлайн-пространства,за которым безусловно будущее. Не упустите это время.БлизнецыБлизнецам в апреле полезно посвятить время обучению и повышениюквалификации. Сейчас открыты все дороги для восприятия огромного количествавходящей информации. Новые знания будут даваться легко, поэтому не бойтесь братьна освоение сразу несколько направлений. Здесь вам важно определиться, какие навыкибудут полезны для жизни и исключить варианты "для общего развития", даже если наэтом настаивают ваши родственники или вторая половинка. Кстати, что касается любвии отношений – не ведитесь на провокации и не позволяйте собой манипулировать.РакРакам в апреле нужно обратить внимание на свое здоровье, и этоосновная рекомендация на месяц, так как все остальное у вас и так сложитсяотлично. В организме все взаимосвязано, поэтому, важно просто выявить какаяименно проблема вас тревожит и устранить ее, а остальные недуги отойдут сами собой.Раки очень импульсивны и впечатлительны, поэтому, не поддавайтесь всеобщей истериии найдите для себя отдушину в повседневных ритуалах, которые вас отвлекают и развлекают.ЛевЛьвы всегда являлись любимцами госпожи Фортуны и апрель будет для них не исключением. Но для достижения любых целей одной удачи недостаточнои вам нужно будет изрядно потрудиться. Чтобы заполучить желаемое для вас хорошивсе средства и нет ничего зазорного, если вы примените свою сексуальность и очарование.Но разделяйте работу и любовные похождения, иначе ни к чему хорошему это не приведет.ДеваДевам в апреле нужно быть упрямее и жестче с другими и непозволять собой манипулировать. В гороскопе Дев есть прямое указание: доверяйте своей интуиции как никогда, именно внутреннийголос поможет вам добиться желаемых целей. Далеко не все в вашем окружении желаютвам добра, а истинных злопыхателей вы сможете вычислить только со временем. Не бойтесьотказывать людям, даже в жесткой форме. Это поможет вам избавиться от тех, кто тянетвас на дно. Зато здоровье Дев в апреле будет на зависть крепким.ВесыПришло время Весов блеснуть талантами. Поэтому, выберите способ,как вы продемонстрируете свой креатив максимальному количеству людей, кто-то изних вас обязательно оценит особенно. В апреле для вас открываются отличные возможностисменить рутинную работу на творческий заработок. Но не спешите писать заявлениеоб увольнении и делайте все постепенно.СкорпионВ апреле Скорпионов может потянуть на мистику и эзотерику. Не отказывайте себе в возможностях получитьрелигиозные или оккультные знания, это непременно приведет вас к постепенному просветлению.Занятия духовными практиками помогут вам лучше слышать себя и развить интуицию,тем более, что Скорпионы обладают очень тонким жизненным чутьем. Вложения в нематериальныеактивы для Скорпионов будут самым верным решением в апреле.СтрелецСтрельцам будет очень полезно окунуться в романтические приключения.Предложите своей второй половинке разнообразить сексуальный досуг. Вовсе необязательнодля этого ходить налево, есть масса способов получить новые впечатления вдвоем,сохранив при этом крепкий союз на долгие годы и раскрасив повседневную жизнь. Аесли у вас еще нет пары, то интернет-знакомства вам обязательно помогут. Стрельцам грозитглубокая весенняя депрессия, если они не вольют свою сексуальную энергию в нужноерусло.КозерогБудьте продуманнее и хитрее, своих целей хамством и наглостьюв апреле Козерогам точно не добиться. А вот усмирить свой пыл и натягивать улыбку, когдаэто выгодно, как раз не помешает. Это всего лишь на время, поэтому отнеситеськ происходящему как к актерской игре. "Надевать маску", когда надо – один из действенныхпсихологических приемов, при которых человек не принижает свое достоинство. Кстати,именно более простого отношения к жизни Козерогам сейчас очень не хватает.ВодолейВодолеев в апреле ожидают новые выгодные знакомства, причем ивиртуальные тоже. К ним то вам и стоит отнестись со всей серьезностью. Не исключено,что ваши новые онлайн-друзья станут вам верными помощникамии деловыми партнерами в очень скором будущем. А пока – смело впускайте в свою жизньновых людей.РыбыРыбам пора стать смелее, принимая любые жизненные решения. Вашипостоянные сомнения только тормозят вас в то время, когда другие вырываются вперед.Бывают ситуации, когда рискнуть просто необходимо, и в апреле они произойдут. В гороскопе для представителей знака есть совет: выбирайтесь из скорлупы и берите ответственность также за других. Коммуникации– ваше преимущество и используйте его в полной мере.