В Московской области не будет вводиться комендантский час в качестве меры нераспространения коронавируса COVID-19. Об этом СМИ сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В Московской области не будет вводиться комендантский час в качестве меры нераспространения коронавируса COVID-19. Об этом СМИ сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Как отмечается, комендантский час в Подмосковье не вводился. Полиции полагалось только проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В отношении этих сотрудников назначена проверка.Вечером в воскресенье, 29 марта, в Московской области был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса нового типа, напоминает РИА Новости.