Количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру продолжает расти. Общее число зараженных превысило 700 тысяч человек. Последние новости о коронавирусе на 30 марта 2020 года – в материале Дни.ру.
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру продолжает расти. Общее число зараженных превысило 700 тысяч человек. Последние новости о коронавирусе на 30 марта 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Общее количество заболевших COVID-19 составило 723,3 тысячи, за сутки коронавирусом заразились более 59 тысяч человек. Выздоровели около 150 тысяч человек, также зафиксировано 3,1 тысяча новых смертей.
По количеству новых заболевших лидируют США – 142 тысячи человек и плюс 18,8 тысячи за последние сутки. Заразившиеся в других странах:
Италия – 97,6 тысячи человек (плюс 5,2 тысячи случаев)
Китай – 81,4 тысячи (плюс 45)
Испания – 80 тысяч (плюс 6,8 тысячи)
Германия – 62,4 тысячи (плюс 4,7 тысячи)
Коронавирус в России
На 29 марта сообщалось о 1534 случаях заражения коронавирусом в России. За те сутки в нашей стране было подтверждено 270 диагнозов заболевания COVID-19.
Больше всего зараженных в Москве – 1014. За сутки выявлено 197 случаев. В Московской области – 27, в Санкт-Петербурге – 5. в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.
Коронавирус становится менее агрессивным, его распространение в апреле может пойти на спад. С обнадеживающим заявлением выступил заведующий отделом ннауки 67-й московской больницы профессор Владимир Шумилов.
"Я считаю, прогноз весьма благоприятный", – приводит его слова РИА Новости.
Полная самоизоляция
С 30 марта из-за и области вводится обязательная самоизоляция вне зависимости от возраста. Покидать жилище можно будет только в случае:
обращения за экстренной медицинской помощью
угрозы жизни и здоровью
следования к месту работу (если она не приостановлена)
поход в продуктовый и зоомагазин, аптеку, салон связи, банк
выгул домашних животных
вынос мусора
Между тем граждане могут беспрепятственно приезжать в город и выезжать из него. Сообщается, что для отслеживания перемещений по городу будет развернута "умная система".
Что происходит в Коммунарке
Большая часть заболевших коронавирусом в столице содержится в больнице №40 в Коммунарке. Сейчас в клинике находятся 348 человек, сообщил ее главврач Денис Проценко.
За истекшие сутки в Коммунарке умерли два зараженных COVID-19 пациента. Одному из них было 80 лет, течение болезни осложнялось острой сердечной недостаточностью.
Другому умершему было 69 лет. У него диагностировали сахарный диабет, пациент провел трое суток на аппарате искусственного дыхания. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в России достигло девяти.
Место
Заразились
Умерли
Москва
1014
7
Россия (без Москвы)
508
2
Италия
97,689
10,779
Весь мир
723,300
34,057
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