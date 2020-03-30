Количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру продолжает расти. Общее число зараженных превысило 700 тысяч человек. Последние новости о коронавирусе на 30 марта 2020 года – в материале Дни.ру.

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру продолжает расти. Общее число зараженных превысило 700 тысяч человек. Последние новости о коронавирусе на 30 марта 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреОбщее количество заболевших COVID-19 составило 723,3 тысячи, за сутки коронавирусом заразились более 59 тысяч человек. Выздоровели около 150 тысяч человек, также зафиксировано 3,1 тысяча новых смертей.По количеству новых заболевших лидируют США – 142 тысячи человек и плюс 18,8 тысячи за последние сутки. Заразившиеся в других странах:Италия – 97,6 тысячи человек (плюс 5,2 тысячи случаев)Китай – 81,4 тысячи (плюс 45)Испания – 80 тысяч (плюс 6,8 тысячи)Германия – 62,4 тысячи (плюс 4,7 тысячи)Коронавирус в РоссииНа 29 марта сообщалось о 1534 случаях заражения коронавирусом в России. За те сутки в нашей стране было подтверждено 270 диагнозов заболевания COVID-19.Больше всего зараженных в Москве – 1014. За сутки выявлено 197 случаев. В Московской области – 27, в Санкт-Петербурге – 5. в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.Коронавирус становится менее агрессивным, его распространение в апреле может пойти на спад. С обнадеживающим заявлением выступил заведующий отделом ннауки 67-й московской больницы профессор Владимир Шумилов."Я считаю, прогноз весьма благоприятный", – приводит его слова РИА Новости.Полная самоизоляцияС 30 марта из-за и области вводится обязательная самоизоляция вне зависимости от возраста. Покидать жилище можно будет только в случае:обращения за экстренной медицинской помощьюугрозы жизни и здоровьюследования к месту работу (если она не приостановлена)поход в продуктовый и зоомагазин, аптеку, салон связи, банквыгул домашних животныхвынос мусораМежду тем граждане могут беспрепятственно приезжать в город и выезжать из него. Сообщается, что для отслеживания перемещений по городу будет развернута "умная система".Что происходит в КоммунаркеБольшая часть заболевших коронавирусом в столице содержится в больнице №40 в Коммунарке. Сейчас в клинике находятся 348 человек, сообщил ее главврач Денис Проценко.За истекшие сутки в Коммунарке умерли два зараженных COVID-19 пациента. Одному из них было 80 лет, течение болезни осложнялось острой сердечной недостаточностью.Другому умершему было 69 лет. У него диагностировали сахарный диабет, пациент провел трое суток на аппарате искусственного дыхания. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в России достигло девяти.МестоЗаразилисьУмерлиМосква1014Россия (без Москвы)508Италия97,68910,779Весь мир723,30034,057Коронавирус || Карта | | |