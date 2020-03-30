Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.
Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.
Статистика заражения коронавирусом
Даже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро. Количество людей с этим диагнозом увеличивается по экспоненте.
Если раньше весь мир в ужасе следил за десятками заразившихся коронавирусом в разных уголках планеты, то сейчас свободных от эпидемии стран практически не осталось, а число больных уже превысило половину миллиона. Причем темы распространения болезни и не думают снижаться.
Прирост заболевших ставит рекорд за рекордом, а специалисты не успевают собрать статистику, как ее приходится вновь обновлять. Статистика показывает, что хоть сколько-нибудь заметно притормозить распространение коронавируса у человечества пока не получается.
Статистика коронавируса по возрасту
Еще в самом начале пандемии специалисты указывали, что наибольшую опасность новая болезнь несет для пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это не значит, что дети и подростки вовсе не болеют коронавирусом.
Дело в том, что, как выяснили врачи, в молодом организме болезнь может никак не проявлять себя. Человек просто на какое-то время становится разносчиком коронавируса, сам же не страдая ни от каких симптомов. Либо же проявления болезни могут быть очень легкими.
Старшее поколение страдает от пандемии намного сильнее. Во многом статистика смертей от коронавируса растет за счет пожилых людей, а также тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.
Статистика коронавируса в России
Несмотря на продолжительную сухопутную границу с Китаем, долгое время в нашей стране регистрировались лишь единичные случаи. Последние новости показывают, что коронавирус в России все же превратился в проблему. Узнать статистику по регионам можно в нашей таблице.
Регион
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
1226
6
28
Московская область
119
0
10
Санкт-Петербург
50
1
5
Свердловская область
24
0
1
Коми
22
0
1
Краснодарский край
17
0
1
Крым
15
0
0
Якутия
15
0
0
Самарская область
14
0
1
Красноярский край
14
0
3
Татарстан
14
0
1
Челябинская область
14
0
0
Пермский край
13
0
0
Бурятия
13
0
0
Калининградская область
12
0
2
Кировская область
12
0
2
Тульская область
12
0
0
Ленинградская область
11
0
0
Нижегородская область
11
0
1
Липецкая область
10
0
3
Новосибирская область
9
0
0
Ивановская область
9
0
0
Псковская область
9
1
0
Чечня
9
0
0
Архангельская область
7
0
0
Пензенская область
7
0
0
Оренбургская область
7
1
0
Хабаровский край
7
0
0
Воронежская область
6
0
0
Кабардино-Балкария
6
0
0
Севастополь
5
0
0
Ставропольский край
5
0
0
ХМАО
5
0
0
Башкирия
5
0
0
Тюменская область
4
0
1
Волгоградская область
4
0
0
Саратовская область
4
0
0
Сахалинская область
4
0
0
Удмуртия
4
0
0
Тверская область
3
0
2
Хакасия
3
0
0
Тамбовская область
3
0
3
Ярославская область
3
0
0
Томская область
3
0
1
Брянская область
3
0
0
Кемеровская область
3
0
2
Новгородская область
3
0
0
Омская область
3
0
0
Орловская область
3
0
0
Мордовия
3
0
0
Рязанская область
3
0
0
Мурманская область
3
0
0
Калужская область
2
0
0
Белгородская область
2
0
0
Вологодская область
2
0
0
Приморский край
2
0
0
Марий Эл
2
0
0
Ростовская область
2
0
0
Забайкальский край
1
0
1
Алтайский край
1
0
0
Амурская область
1
0
0
Костромская область
1
0
0
Курганская область
1
0
0
Адыгея
1
0
0
Дагестан
1
0
0
Смоленская область
1
0
0
Ульяновская область
1
0
0
Чувашия
1
0
0
Иркутская область
1
0
0
Итого
1799
9
68
Статистика коронавируса в Италии и в Европе
Европа приняла на себя удар глобальной пандемии второй. Сильнее всего, как свидетельствуют данные о количестве заболевших и погибших от новой болезни, пострадала Италия. На втором месте – Испания. Многие страны оказались не готовы к быстрому распространению эпидемии. Оценить масштабы охватившей Старый Свет беды можно с помощью нашей таблицы.
Страна
Заразились
Умерли
Выздоровели
Италия
97689
10779
13030
Испания
80110
6803
14709
Германия
62435
541
14792
Франция
40174
2606
7202
Великобритания
19522
1228
151
Швейцария
15069
312
1823
Нидерланды
10866
771
250
Бельгия
10836
431
1359
Австрия
8958
86
479
Португалия
5962
119
43
Норвегия
4305
26
7
Швеция
3700
110
16
Чехия
2859
17
11
Ирландия
2615
46
5
Дания
2555
72
57
Люксембург
1950
21
40
Польша
1905
26
7
Румыния
1815
44
206
Россия
1799
9
68
Финляндия
1286
11
10
Греция
1156
39
52
Исландия
1020
2
135
Словения
756
11
10
Сербия
741
13
42
Эстония
715
3
20
Хорватия
713
6
55
Литва
484
7
1
Украина
475
10
6
Венгрия
447
15
34
Латвия
376
0
1
Болгария
354
8
15
Босния и Герцеговина
340
6
8
Андорра
334
6
6
Словакия
314
0
2
Молдавия
263
2
13
Македония
259
6
3
Сан-Марино
224
22
6
Албания
223
11
44
Кипр
214
6
15
Мальта
151
0
2
Белоруссия
94
0
32
Черногория
91
1
0
Косово
91
1
1
Гибралтар
65
0
14
Джерси
61
1
0
Лихтенштейн
56
0
0
Северный Кипр
56
0
3
Монако
46
1
1
Остров Мэн
46
0
0
Гернси
39
0
0
Ватикан
6
0
0
ДНР
1
0
0
Итого
386621
24235
54786
Статистика коронавируса в мире
Поскольку пандемия началась в Китае, то долгое время именно эта страна оставалась наиболее пострадавшим от болезни государством. Однако с течением времени ситуация изменилась. Уже сейчас лидером по числу заболевших стали США.
Заразившиеся регистрируются буквально по всему свету. Китай и его ближайшие соседи, Ближний Восток и Африка, Европа и Новый Свет – на планете не осталось уголка, где живет человек и куда бы ни пришла эпидемия.
Подробнее узнать статистику распространения коронавируса в мире можно с помощью нашей таблицы.
Новый Свет
Страна
Заразились
Умерли
Выздоровели
США
142737
2489
4562
Канада
6320
65
573
Бразилия
4256
136
6
Австралия
4245
18
244
Чили
2139
7
75
Эквадор
1924
58
3
Мексика
993
20
35
Панама
989
24
4
Доминикана
859
39
3
Перу
852
18
16
Аргентина
820
20
91
Колумбия
702
10
10
Новая Зеландия
589
1
63
Уругвай
304
1
2
Коста-Рика
295
2
3
Куба
139
3
4
Гондурас
139
3
3
Венесуэла
119
3
39
Боливия
96
1
0
Тринидад и Тобаго
78
3
1
Парагвай
64
3
1
Аруба
50
0
1
Гватемала
34
1
10
Барбадос
33
0
0
Ямайка
32
1
2
Сальвадор
30
0
0
Французская Полинезия
30
0
0
Гренландия
23
0
2
Гаити
15
0
1
Новая Каледония
15
0
0
Багамские острова
14
0
1
Каймановы острова
12
1
0
Доминика
11
0
0
Сент-Люсия
9
0
1
Гренада
9
0
0
Гайана
8
1
0
Сейшельские острова
8
0
0
Антигуа и Барбуда
7
0
0
Синт-Мартен
6
0
0
Монтсеррат
5
0
0
Фиджи
5
0
0
Кюрасао
3
1
0
Белиз
2
0
0
Сент-Китс и Невис
2
0
0
Сент-Винсент и Гренадины
1
0
1
Папуа – Новая Гвинея
1
0
0
Итого
168885
2929
5757
Китай и соседи
Страна
Заразились
Умерли
Выздоровели
Китай
82505
3313
75949
Южная Корея
9583
152
5033
Малайзия
2626
37
479
Япония
1866
55
424
Пакистан
1625
18
29
Филиппины
1546
78
42
Таиланд
1524
7
229
Индонезия
1414
122
75
Индия
1071
29
100
Сингапур
844
3
212
Гонконг
642
4
118
Тайвань
306
5
39
Вьетнам
194
0
52
Шри-Ланка
120
1
15
Бруней
120
1
25
Камбоджи
107
0
21
Бангладеш
49
5
19
Макао
38
0
10
Мальдивы
17
0
13
Монголия
12
0
2
Лаос
8
0
0
Мьянма
8
0
0
Непал
5
0
1
Бутан
4
0
0
Восточный Тимор
1
0
0
Итого
106235
3830
82887
Ближний Восток и Африка
Страна
Заразились
Умерли
Выздоровели
Иран
38309
2640
12391
Турция
9217
131
105
Израиль
4347
15
134
Саудовская Аравия
1299
8
66
ЮАР
1280
2
31
Катар
634
1
48
Египет
609
40
132
ОАЭ
570
3
58
Ирак
547
42
143
Марокко
516
27
13
Бахрейн
515
4
279
Алжир
511
31
77
Армения
482
3
30
Ливан
438
10
30
Тунис
312
8
2
Казахстан
294
1
20
Кувейт
266
0
72
Иордания
259
3
18
Буркина-Фасо
222
12
23
Азербайджан
209
4
15
Оман
167
0
23
Кот-д'Ивуар
165
1
4
Гана
152
5
2
Узбекистан
144
2
12
Сенегал
142
0
27
Камерун
139
6
5
Афганистан
120
4
3
Палестина
115
1
18
Нигерия
111
1
3
Маврикий
110
3
0
Грузия
98
0
18
Киргизия
94
0
0
Руанда
70
0
0
Конго
65
6
2
Кения
42
1
1
Мадагаскар
39
0
0
Уганда
33
0
0
Того
30
1
1
Замбия
29
0
0
Эфиопия
23
0
4
Джибути
18
0
0
Нигер
18
1
0
Мали
18
1
0
Гвинея
16
0
1
Танзания
14
0
1
Эритрея
12
0
0
Экваториальная Гвинея
12
0
0
Намибия
11
0
2
Эсватини (Свазиленд)
9
0
0
Сирия
9
1
0
Ливия
8
0
0
Мозамбик
8
0
0
Габон
7
1
0
Ангола
7
2
0
Зимбабве
7
1
0
Судан
6
1
0
Бенин
6
0
0
Кабо-Верде
6
1
0
Центральноафриканская Республика
5
0
3
Чад
5
0
0
Мавритания
5
0
2
Гамбия
4
1
0
Сомали
3
0
0
Либерия
3
0
0
Гвинея-Бисау
2
0
0
Итого
62943
3025
13818
Статистика смертей от коронавируса
Уровень смертности от коронавируса сильно разнится от страны к стране. Экспертам остается только спорить о том, почему так происходит. Например, загадкой для многих остается, почему в Италии от коронавируса умирают так много людей. Показатель летальности COVID-19 для этой страны превышает 10%, тогда как в Китае он составляет чуть больше 4%, а в Германии – всего 0,6%.
Это обстоятельство затрудняет прогнозирование общего уровня летальности возникшей в Китае эпидемии. Отметим, летальность Испанского гриппа колебалась от 10% до 20%. При условии, что пандемия длилась 18 месяцев и успела затронуть 550 миллионов человек, от нее погибли от 50 до 100 миллионов человек.
Пока коронавирус не идет ни в какое сравнение с "испанкой". Переживало человечество и еще более страшные пандемии. Например, в середине XIV века от эпидемии чумы, получившей название Черная смерть, погибло от 30% до 60% населения всей Европы.
Таким образом, статистика смертей от коронавируса, какой бы пугающей она ни была для каждого человека, в целом для человечества рисует не самую мрачную картину. Кроме того, экспертное сообщество надеется, что современные методы борьбы с пандемией помогут людям еще сильнее минимизировать все риски.
Сколько людей болеют коронавирусом сегодня
Согласно данным официальной статистики на 30 марта 2020 года во всем мире:
заболели – 743205
умерли – 35055
выздоровели – 161823
Коронавирус
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