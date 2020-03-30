Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.

Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.Статистика заражения коронавирусомДаже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро. Количество людей с этим диагнозом увеличивается по экспоненте.Если раньше весь мир в ужасе следил за десятками заразившихся коронавирусом в разных уголках планеты, то сейчас свободных от эпидемии стран практически не осталось, а число больных уже превысило половину миллиона. Причем темы распространения болезни и не думают снижаться.Прирост заболевших ставит рекорд за рекордом, а специалисты не успевают собрать статистику, как ее приходится вновь обновлять. Статистика показывает, что хоть сколько-нибудь заметно притормозить распространение коронавируса у человечества пока не получается.Статистика коронавируса по возрастуЕще в самом начале пандемии специалисты указывали, что наибольшую опасность новая болезнь несет для пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это не значит, что дети и подростки вовсе не болеют коронавирусом.Дело в том, что, как выяснили врачи, в молодом организме болезнь может никак не проявлять себя. Человек просто на какое-то время становится разносчиком коронавируса, сам же не страдая ни от каких симптомов. Либо же проявления болезни могут быть очень легкими.Старшее поколение страдает от пандемии намного сильнее. Во многом статистика смертей от коронавируса растет за счет пожилых людей, а также тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.Статистика коронавируса в РоссииНесмотря на продолжительную сухопутную границу с Китаем, долгое время в нашей стране регистрировались лишь единичные случаи. Последние новости показывают, что коронавирус в России все же превратился в проблему. Узнать статистику по регионам можно в нашей таблице.РегионЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква122628Московская область11910Санкт-Петербург50Свердловская область24Коми22Краснодарский край17Крым15Якутия15Самарская область14Красноярский край14Татарстан14Челябинская область14Пермский край13Бурятия13Калининградская область12Кировская область12Тульская область12Ленинградская область11Нижегородская область11Липецкая область10Новосибирская областьИвановская областьПсковская областьЧечняАрхангельская областьПензенская областьОренбургская областьХабаровский крайВоронежская областьКабардино-БалкарияСевастопольСтавропольский крайХМАОБашкирияТюменская областьВолгоградская областьСаратовская областьСахалинская областьУдмуртияТверская областьХакасияТамбовская областьЯрославская областьТомская областьБрянская областьКемеровская областьНовгородская областьОмская областьОрловская областьМордовияРязанская областьМурманская областьКалужская областьБелгородская областьВологодская областьПриморский крайМарий ЭлРостовская областьЗабайкальский крайАлтайский крайАмурская областьКостромская областьКурганская областьАдыгеяДагестанСмоленская областьУльяновская областьЧувашияИркутская областьИтого179968Статистика коронавируса в Италии и в ЕвропеЕвропа приняла на себя удар глобальной пандемии второй. Сильнее всего, как свидетельствуют данные о количестве заболевших и погибших от новой болезни, пострадала Италия. На втором месте – Испания. Многие страны оказались не готовы к быстрому распространению эпидемии. Оценить масштабы охватившей Старый Свет беды можно с помощью нашей таблицы.СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиИталия976891077913030Испания80110680314709Германия6243554114792Франция4017426067202Великобритания195221228151Швейцария150693121823Нидерланды10866771250Бельгия108364311359Австрия895886479Португалия596211943Норвегия430526Швеция370011016Чехия28591711Ирландия261546Дания25557257Люксембург19502140Польша190526Румыния181544206Россия179968Финляндия12861110Греция11563952Исландия1020135Словения7561110Сербия7411342Эстония71520Хорватия71355Литва484Украина47510Венгрия4471534Латвия376Болгария35415Босния и Герцеговина340Андорра334Словакия314Молдавия26313Македония259Сан-Марино22422Албания2231144Кипр21415Мальта151Белоруссия9432Черногория91Косово91Гибралтар6514Джерси61Лихтенштейн56Северный Кипр56Монако46Остров Мэн46Гернси39ВатиканДНРИтого3866212423554786Статистика коронавируса в миреПоскольку пандемия началась в Китае, то долгое время именно эта страна оставалась наиболее пострадавшим от болезни государством. Однако с течением времени ситуация изменилась. Уже сейчас лидером по числу заболевших стали США.Заразившиеся регистрируются буквально по всему свету. Китай и его ближайшие соседи, Ближний Восток и Африка, Европа и Новый Свет – на планете не осталось уголка, где живет человек и куда бы ни пришла эпидемия.Подробнее узнать статистику распространения коронавируса в мире можно с помощью нашей таблицы.Новый СветСтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиСША14273724894562Канада632065573Бразилия4256136Австралия424518244Чили213975Эквадор192458Мексика9932035Панама98924Доминикана85939Перу8521816Аргентина8202091Колумбия7021010Новая Зеландия58963Уругвай304Коста-Рика295Куба139Гондурас139Венесуэла11939Боливия96Тринидад и Тобаго78Парагвай64Аруба50Гватемала3410Барбадос33Ямайка32Сальвадор30Французская Полинезия30Гренландия23Гаити15Новая Каледония15Багамские острова14Каймановы острова12Доминика11Сент-ЛюсияГренадаГайанаСейшельские островаАнтигуа и БарбудаСинт-МартенМонтсерратФиджиКюрасаоБелизСент-Китс и НевисСент-Винсент и ГренадиныПапуа – Новая ГвинеяИтого16888529295757Китай и соседиСтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиКитай82505331375949Южная Корея95831525033Малайзия262637479Япония186655424Пакистан16251829Филиппины15467842Таиланд1524229Индонезия141412275Индия107129100Сингапур844212Гонконг642118Тайвань30639Вьетнам19452Шри-Ланка12015Бруней12025Камбоджи10721Бангладеш4919Макао3810Мальдивы1713Монголия12ЛаосМьянмаНепалБутанВосточный ТиморИтого106235383082887Ближний Восток и АфрикаСтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиИран38309264012391Турция9217131105Израиль434715134Саудовская Аравия129966ЮАР128031Катар63448Египет60940132ОАЭ57058Ирак54742143Марокко5162713Бахрейн515279Алжир5113177Армения48230Ливан4381030Тунис312Казахстан29420Кувейт26672Иордания25918Буркина-Фасо2221223Азербайджан20915Оман16723Кот-д'Ивуар165Гана152Узбекистан14412Сенегал14227Камерун139Афганистан120Палестина11518Нигерия111Маврикий110Грузия9818Киргизия94Руанда70Конго65Кения42Мадагаскар39Уганда33Того30Замбия29Эфиопия23Джибути18Нигер18Мали18Гвинея16Танзания14Эритрея12Экваториальная Гвинея12Намибия11Эсватини (Свазиленд)СирияЛивияМозамбикГабонАнголаЗимбабвеСуданБенинКабо-ВердеЦентральноафриканская РеспубликаЧадМавританияГамбияСомалиЛиберияГвинея-БисауИтого62943302513818Статистика смертей от коронавирусаУровень смертности от коронавируса сильно разнится от страны к стране. Экспертам остается только спорить о том, почему так происходит. Например, загадкой для многих остается, почему в Италии от коронавируса умирают так много людей. Показатель летальности COVID-19 для этой страны превышает 10%, тогда как в Китае он составляет чуть больше 4%, а в Германии – всего 0,6%.Это обстоятельство затрудняет прогнозирование общего уровня летальности возникшей в Китае эпидемии. Отметим, летальность Испанского гриппа колебалась от 10% до 20%. При условии, что пандемия длилась 18 месяцев и успела затронуть 550 миллионов человек, от нее погибли от 50 до 100 миллионов человек.Пока коронавирус не идет ни в какое сравнение с "испанкой". Переживало человечество и еще более страшные пандемии. Например, в середине XIV века от эпидемии чумы, получившей название Черная смерть, погибло от 30% до 60% населения всей Европы.Таким образом, статистика смертей от коронавируса, какой бы пугающей она ни была для каждого человека, в целом для человечества рисует не самую мрачную картину. Кроме того, экспертное сообщество надеется, что современные методы борьбы с пандемией помогут людям еще сильнее минимизировать все риски.Сколько людей болеют коронавирусом сегодняСогласно данным официальной статистики на 30 марта 2020 года во всем мире:заболели – 743205умерли – 35055выздоровели – 161823Коронавирус| || Карта | |