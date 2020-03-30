От нескольких ударов деревянной скалкой 71-летняя пенсионерка скончалась на месте

37-летний житель Коврова предстанет перед судом за разбой и убийство 71-летней пенсионерки, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, обвиняемый и его знакомая договорились обворовать пожилую женщину, проживающую одну. 17 ноября соучастники сильно напились, и под предлогом попить воды попали в квартиру к жертве. Пока мужчина отвлекал пенсионерку на кухне, его подруга искала в комнате ценное имущество.Хозяйка квартиры, почувствовав неладное, увидела, что делает гостья и стала громко кричать и звать на помощь. Обвиняемый закрыл ей рот пакетом, а затем несколько раз ударил деревянной скалкой. 71-летняя женщина, много лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дегтярева, скончалась на месте преступления. А грабители тем временем взяли из квартиры еду, мобильный телефон и убежали.Сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемого спустя несколько дней, его уже взяли под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.