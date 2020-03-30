Песни Валентины Легкоступовой – оптимистичные, жизнерадостные, позитивные. Кажется, они лучше всего подходят для прослушивания во время всеобщей хандры. Корреспондент Дни.ру позвонил звезде, чтобы узнать, как она переживает пандемию коронавируса.

Песни Валентины Легкоступовой – оптимистичные, жизнерадостные, позитивные. Кажется, они лучше всего подходят для прослушивания во время всеобщей хандры. Корреспондент "Дни.ру" позвонил звезде, чтобы узнать, как она переживает пандемию коронавируса.Звонок "Дни.ру" застал Валентину Легкоступову на кухне. "Закладываю хлебопечку, – пояснила певица. – Вообще, в эти дни, когда вся работа отменилась, много времени провожу на кухне – готовлю, пеку. Особенно мне удается настоящий украинский борщ!"Из охваченной эпидемией столицы певица сбежала на дачу в Московской области. Занимается там звезда не только кулинарией, но и приусадебным хозяйством: подрезает кусты, белит деревья, чистит пруд. "Я не боюсь работы, не белоручка. Могу держать в руке не только микрофон, но и инструменты", – заверила артистка.Вместе с ней в самоизоляции находится сын – 19-летний Матвей. "Он учится в IT-колледже, будет специалистом по цифровым технологиям, – сообщила Валентина. – Сейчас, правда, все на карантине учатся удаленно".29 Мар 2020 в 10:43 PDTНапомним, что на сегодняшний день в мире насчитывается 724 945 заболевших коронавирусом, 34 тысячи из них умерли. В Москве и области введен режим полной самоизоляции граждан. Власти пообещали "постепенно, но неуклонно" ужесточать контроль за его соблюдением.