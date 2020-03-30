Хоккейный клуб Металлург из Магнитогорска может подписать контракт с игроком сборной Финляндии и швейцарского Лангнау Харри Песоненом. Известно, что стороны уже достигли договоренности о сделке.

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска может подписать контракт с игроком сборной Финляндии и швейцарского "Лангнау" Харри Песоненом. Известно, что стороны уже достигли договоренности о сделке.31-летний Песонен может перебраться в клуб Континентальной хоккейной лиги благодаря имеющемуся в его контракте пункте, который позволяет игроку покинуть швейцарцев ради клуба из КХЛ, сообщает Le Matin. Им-то финн и собирается воспользоваться для того, чтобы стать хоккеистом "Магнитки".В минувшем сезоне Песонен сыграл за "Лангнау" 48 матчей, набрав в них 42 очка (18 голов и 24 результативные передачи). В 2019 голу он стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии.