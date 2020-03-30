Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров написал премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором дал прогноз по ситуации на потребительском рынке на ближайшие полгода, а также сформулировал предложения по выходу из грядущего кризиса.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров написал премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором дал прогноз по ситуации на потребительском рынке на ближайшие полгода в связи с пандемией коронавируса, а также сформулировал предложения по выходу из грядущего кризиса.Так, предполагает Мантуров, нынешнее ограничение работы ресторанов, кафе, других точек общепита, торговых центров и магазинов одежды, обуви и других повлечет за собой спад потребления, который продлится не менее полугода. А это, в свою очередь, приведет к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг; за ними в эту "яму" свалятся и торговые центры.В этой связи Минпромторг предлагает ввести ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, за исключением торговли продовольствием."Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа", — приводит ТАСС выдержку из письма Мантурова. Точно так же он предлагает поступить и с налогом на прибыль.Кроме того, ведомство считает необходимым отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, который остается в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе.Максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли в рамках поддержки отрасли Минпромторг предлагает ограничить 8 процентами. Планируется также введение каникул по выплатам по кредитным договорам.В своем письме Мантуров предлагает, кроме того, временно ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, а также отложить взимание экологических и утилизационных сборов.На этой неделе президент РФ Владимир Путин поставил перед главой Минпромторга задачу обеспечить граждан и специальные службы всем, что необходимо при распространении коронавируса SARS-CoV-2.