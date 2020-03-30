Журналистка Тина Канделаки – одна из тех, кто не испугался пандемии коронавируса, а решил нажиться на ней. Так как в стране дефицит медицинских масок, ведущая выпустила свою линейку.

Журналистка Тина Канделаки – одна из тех, кто не испугался пандемии коронавируса, а решил нажиться на ней. Так как в стране дефицит медицинских масок, ведущая выпустила свою линейку.Продюсер продает комплекты из пяти штук за 980 рублей. Она выпускает их под своим собственным брендом, под которым в свет выходит и ее косметика. Об этом Канделаки публично заявила несколько дней назад в своем инстаграм-аккаунте.Многих это возмутило, так как люди уверены, что телеведущая пытается нажиться на пандемии коронавируса. Среди недовольных оказался российский спортивный журналист Василий Уткин."Канделаки подсуетилась, и в период эпидемии коронавируса успела начать торговлю масками по тысяче рублей за пяток. То есть по 200 рублей за штуку. А для телеканала, чтобы его рейтинг не падал, ничего толком не придумала", – заявил футбольный комментатор.27 Мар 2020 в 5:48 PDTКроме того, Василий назвал Тину чемпионом бездарности. Он уверен, что Канделаки выбрала самый легкий способ заработать – нажиться на беде. Ведь во время распространения она продает дешевые маски по цене дорогостоящих патчей для глаз."Это даже в этический кодекс глистов не укладывается", – резюмировал разъяренный Уткин.