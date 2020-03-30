Манчестер Юнайтед рассматривает варианты усиления команды в предстоящее трансферное окно. В МЮ рассчитывают приобрести уругвайского полузащитника Реала Эрнесто Вальверде.

"Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты усиления команды в предстоящее трансферное окно. В "МЮ" рассчитывают приобрести уругвайского полузащитника "Реала" Эрнесто Вальверде. Однако эта покупка может обойтись манкунианцам в рекордную сумму.В "Реале" готовы пойти на продажу юного игрока средней линии, но только за 500 миллионов евро, сообщает ТАСС. Эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Если в "Юнайтед" согласятся на выплату полной суммы, то это может стать новым трансферным рекордом в истории футбола.Напомним, что на данный момент самую крупную сумму за игрока выплачивал французский "Пари Сен-Жермен", выкупивший у "Барселоны" Неймара. Летом 2017 года "ПСЖ" заплатил за бразильца 222 миллиона евро.