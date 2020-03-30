Лежат в холодильнике в рядок десяток яиц. Первое говоритс соседу:
- Глянь вон на то яйцо, с другого краю. Ничего себе морда!
Второе яйцо:
- Ни фига себе!
Поворачивается к третьему:
- Посмотри-ка на крайнее. Вот урод! Хипует что ли?
Третье:
- Да нет, больное просто. Гормональное расстройство.
Поворачивается к четвертому:
- Ты видел вон то яйцо, с краю?
- Елы-палы! Бывает же такое!
Поворачивается к пятому:
-Смотри, смотри... - ну и так далее.
Восьмое говорит девятому:
- Не, ну ты посмотри на это чучело рядом с тобой!
Девятое:
- Лохи! Плебеи! Деревня! Это ж киви!
еще анекдот!