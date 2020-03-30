30.03.2020

2020-03-30 20:20:27

На должность вице-губернатора вместо Александра Байера претендуют 5 кандидатов

До конца недели губернатор выберет назначенца на должность своего заместителя, куратора инфраструктурного блока.

Особое внимание новому заму придется уделить теме обращения с отходами. В этом году должен быть введён раздельный сбор мусора, разработаны предложения по строительству экотехнопарков. Также среди первоочередных задач – дорожная сфера. В жизнь должны быть воплощены строительство Рпенского проезда во Владимире, Северного обхода областной столицы, платной высокоскоростной автодороги М-12.

По итогам заочного этапа в финал вышли пять человек: Роман Годунин, коммерческий директор ООО «Владимиртеплогаз»; Вячеслав Зеленин, начальник отдела материально-технического обеспечения департамента здравоохранения администрации Владимирской области; Валерий Мокроусов, гендиректор ООО «МБИ Групп»; Александр Субботин, директор ООО УК «Спецстройгарант-1»; Сергей Тарасов, министр строительства и ЖКХ Тверской области.

В рамках второго этапа отбора, проходившего в форме собеседования, кандидаты представили самопрезентации, рассказали о своём видении дальнейшего развития инфраструктурного блока Владимирской области, ответили на вопросы комиссии и экспертного сообщества.