Главный тренер хоккейного клуба Локомотив Майкл Пелино подхватил инфекцию коронавируса. Наставник ярославцев получил результаты теста на COVID-19, и они оказались положительными. Вместе с наставником заболела и его супруга.

Главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Майкл Пелино подхватил инфекцию коронавируса. Наставник ярославцев получил результаты теста на COVID-19, и они оказались положительными. Вместе с наставником заболела и его супруга."У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус. На данный момент тренер находится дома, — говорится в сообщении бывшего клуба наставника омского "Авангарда". — Желаем Майклу и его близким здоровья, а наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции".Напомним, что "Локомотив" завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге после поражения в серии плей-офф от финского "Йокерита". Вскоре руководители КХЛ приняли решение досрочно завершить сезон в связи с распространением коронавируса.