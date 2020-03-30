Введенные правительством Москвы меры всеобщей изоляции оправданы, но было бы ошибочно вводить их на территории всей страны. Такого мнения придерживается эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.

Введенные правительством Москвы меры всеобщей изоляции оправданы, но было бы ошибочно вводить их на территории всей страны. Такого мнения придерживается эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.Большинство специалистов признает верными введенные столичными властями меры всеобщей изоляции. Это связано с серьезным ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом в комментарии для "Дни.ру" рассказал эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.По его словам, эпидемия COVID-19 в Москве нарастает и пока не вышла на пиковые показатели. Для текущей стадии это максимальные ограничительные меры, прокомментировал эксперт инициативу столичных властей. "В этой ситуации необходим адекватный ответ со стороны граждан. Это заключается в жестком соблюдении режима самоизоляции", – подчеркнул он.Вводить аналогичные Москве меры на территории всей страны "неразумно и неадекватно", полагает Эдигер. Он напомнил, что Москва и Санкт-Петербург – это крупные транспортные хабы с большим пассажиропотоком, поэтому риск заражения коронавирусом в этих городах возрастает."Возможно, целесообразно использовать московский опыт в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде", – пояснил эксперт.Напомним, что по последним данным заразились 1836 человек. За сутки выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве. Есть заболевшие в Санкт-Петербурге, Республике Коми и других регионах.В столице и области с 30 марта введены новые ограничения из-за распространения. Граждане обязаны оставаться дома: покидать квартиру можно только для похода в продуктовый магазин, аптеку, банк, на работу, для выгула домашних животных, обращения за срочной медпомощью, а также если необходимо выбросить мусор.