Злоумышленник, находясь в одном из кафе, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и тайно похитил телефон из кармана пальто потерпевшего...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона.В полицию с заявлением обратился 23-летний житель Подмосковья. Молодой человек сообщил, что в одном из кафе на Ленинском проспекте он обнаружил пропажу мобильного телефона, который находился в кармане его верхней одежды.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Константина Федина задержали подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний житель столицы. Установлено, что подозреваемый, находясь в данном заведении, подошел к заявителю и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил телефон из кармана пальто потерпевшего. Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60