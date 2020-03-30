Патриарх Кирилл после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве выступил с проповедью, где призвал православных не приходить в храмы, а молиться из-за коронавируса дома. При этом священников, которые проповедуют иное, Святейший назвал неразумными.

Патриарх Кирилл после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве выступил с проповедью, где призвал православных не приходить в храмы, а молиться из-за коронавируса дома. При этом священников, которые проповедуют иное, Святейший назвал "неразумными".Божественная литургия в храме Христа Спасителя. Сотни верующих со всей страны. И совершенно особенная проповедь — о большой угрозе из-за стремительного распространения коронавируса по всему миру, которую в нашей стране многие еще не воспринимают всерьез. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращается к верующим и призывает временно воздержаться от посещения храмов: "51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготения своей собственной злой воли и внешних обстоятельства. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать воздержитесь от посещения храмов. И, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая именно в течение этой недели прославляется Церковью".И это — пример религиозной самоизоляции, который сейчас должен стать примером для всех верующих. Патриарх Кирилл вспоминает в проповеди Марию Египетскую. Одна из особо почитаемых святых. 47 лет она провела в пустыне в полном уединении."Она уходит из Иерусалима, перестает ходить в храм Гроба Господня, перестает прикладываться ко всем святыням града Иерусалима. И, пересекая Иордан, уходит в страшную пустыню. Давайте только подумаем. Для того чтобы никого, кроме Бога, перед ней более не было. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то искусственный пример я вам привел, а той, память которой мы совершаем на этой неделе. Ушла из всех храмов, из монастырей и пошла в пустыню. Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустынь, но есть одно место, которое может стать пустыней, — это наш собственный дом. Давайте возносить горячую молитву", — сказал Патриарх Кирилл.Молитва как спасение. Ведь все, что происходит сейчас в мире, — огромное испытание для всех. Остановить опасный вирус, который уже разлетелся по всем континентам, можно, лишь соблюдая строгие рекомендации врачей и карантинные меры."Не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило для этого сосредоточения, спокойствия, для некой реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы предоставили людям. Не каникулы - это время для концентрации мысли и сосредоточения", — подчеркнул глава РПЦ.Научиться жить по-новому — значит, привыкнуть к социальной дистанции минимум в два метра, забыть о рукопожатиях при встрече и — главное — оставаться дома. Это правило — для всех. В борьбе с невидимым врагом и так уже закрыли все что можно: развлекательные центры, кафе, рестораны и даже целые курорты. Меры — вынужденные. А потому и попросили всех только об одном — оставаться дома. Но просьбу услышали далеко не везде.Вот она, иллюзия карантина. Если смотреть на столичные парки издалека, кажется, вымерли. Но это только кажется. Стоит лишь развернуть камеру — и открывается совсем другая картина: шашлыки, пикники. Нерабочую неделю явно перепутали с выходной. Шумным компаниям вирус не помеха. Жажда общения побеждает здравый смысл.Менять привычки все же придется. От них сейчас зависит здоровье каждого. На всероссийский карантин должна уйти вся страна.}"Нам дали шесть дней. Не для того, чтобы мы ходили на шашлыки и демонстрировали пофигизм. Это полнейшее безобразие и безответственность! Сегодня от каждого из нас и от всех вместе на 90% зависит то, когда закончиться вся эта вакханалия", — заявил академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Но вирус сильнее запретов. Оставаться дома — это прежде всего самодисциплина. И этому теперь предстоит научиться.