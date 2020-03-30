Президент РФ Владимир Путин и кремлевская администрация продолжают работать в прежнем режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Они не планируют переходить на удаленную работу из-за пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин и кремлевская администрация продолжают работать в прежнем режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос, как планируют работать президент и его администрация в связи с дополнительными ограничениями в Москве и Подмосковье из-за коронавируса и не собираются ли они переходить на удаленную работу, Песков ответил: "Нет. Мы работаем по расписанию". Его слова приводит РИА Новости.Со своей стороны, столичный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса разъяснил, что спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются. Они будут введены после публикации отдельного акта правительства столицы. В этом документе будут прописаны вид пропусков, порядок выдачи, а также способ получения.В штабе также отметили, что ограничений на передвижение автомобилей в Москве не вводится: можно будет пользоваться как личным или служебным, так и специальным и общественным транспортом.Режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста вводится в Москве и Московской области с 30 марта. Теперь жителям разрешается покидать квартиру только в определенных случаях: для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, походов в продуктовый магазин или аптеку, а также выгула животных, но не дальше чем в 100 метрах от дома.