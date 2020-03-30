Кондитер из подмосковного Красногорска изготовил необычный торт в виде тела коронавируса COVID-19. Лакомство имеет круглую форму с характерными красными отростками, формирующими корону, ..

Кондитер из подмосковного Красногорска изготовил необычный торт в виде тела коронавируса COVID-19. Лакомство имеет круглую форму с характерными красными отростками, формирующими "корону", сообщает "".Вес торта составил 1,5 килограмма. Он сделан из шоколадных коржей и кремовой основы. Автор кулинарного "шедевра" рассказал, что таким образом решил поддержать борьбу с пандемией, символично скормив "вирус" своим друзьям. Он выразил надежду, что Россия справится с инфекцией так же быстро, как товарищи съели торт.