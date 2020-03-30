Выбрав момент, когда пожилая женщина отвлеклась, злоумышленницы похитили из квартиры денежные средства, после чего скрылись...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 27-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.В отдел полиции обратилась 89-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником социальной службы. Женщина сообщила, что пенсионерке положена путевка в дом отдыха либо денежная компенсация за нее. Однако для получения денег необходимо написать заявление. Заявительница согласилась, и звонившая сообщила, что в скором времени к ней придут сотрудники социальной службы и окажут помощь в составлении документа.Через некоторое время в квартиру потерпевшей на Дербеневской набережной пришли две неизвестные женщины якобы для оказания помощи. Выбрав момент, когда заявительница отвлеклась, злоумышленницы похитили из квартиры денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил 180 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одну из подозреваемых на Автозаводской улице. Ею оказалась 27-летняя приезжая.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22